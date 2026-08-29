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ФедералПресс

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Екатеринбург примет 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны на фестивале МФМ-2026

Екатеринбург примет 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны на фестивале МФМ-2026

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа, ФедералПресс. С 11 по 17 сентября в уральской столице развернется Международный фестиваль молодежи – 2026, который соберет рекордное число участников со всего мира.

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