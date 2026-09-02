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Daily Storm

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ЛДПР предложила запретить выдачу «голых» участков без инфраструктуры

ЛДПР предложила запретить выдачу «голых» участков без инфраструктуры

Как отметил депутат Пашин, земля без дорог и света не может считаться поддержкойЛДПР предложила запретить выдачу земельных участков без инфраструктуры — дорог, электричества и воды.

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