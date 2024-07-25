Элитный спецназ ВСУ разорван на куски под Харьковом: Карта специальной военной операции на Украине на 25 июля 2024 года Юлия СоколоваСегодняшний день ознаменовался критическим ударом по украинским военным структурам.
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