Антон Алиханов: «Восстановление металлургических мощностей новых регионов – ключевое направление»

МОСКВА, 8 октября, ФедералПресс. У нас есть комплексный план развития металлургии – основы экономики Донбасса, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, рассказывая о ходе восстановления промышленности в Донбассе и Новороссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии