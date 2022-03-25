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Марк Кондратюк: «Когда началась история с допингом-скандалом и все подумали на меня — читал комментарии и угорал»

Российский фигурист Марк Кондратюк высказался о допинговом скандале с Камилой Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

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