От бараков до «брежневок»: Как решали пресловутый квартирный вопрос в СССР. При ускоренной индустриализации быстро растущей промышленности требовалось все больше рабочих, которых нужно было расселять рядом с предприятием.
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