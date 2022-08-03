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В МИД РФ заявили, что обстановка в области стратегической стабильности только ухудшается

В МИД РФ заявили, что обстановка в области стратегической стабильности только ухудшается

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Игорь Вишневецкий сообщил, что в сфере международной безопасности и стратегической стабильности положение только ухудшается.

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