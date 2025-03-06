По зову долга: как самозапрет на кредиты изменит тактику мошенников

С 1 марта у жителей России появилась возможность оформить самозапрет на кредиты — по словам главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, по состоянию на 5 марта этой опцией уже воспользовались более 4 млн человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии