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Сростки и "деревня хоббитов": в Алтайском крае сняли выпуск "Поедем, поедим" (16+)

Сростки и "деревня хоббитов": в Алтайском крае сняли выпуск "Поедем, поедим" (16+)

Съемочная группа программы "Поедем, поедим" (16+) вместе с ведущим Федерико Арнальди побывала в Алтайском крае.

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