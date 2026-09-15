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Мировое обозрение

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В Киеве предупредили о новой угрозе для украинских портов из-за морских дронов

В Киеве предупредили о новой угрозе для украинских портов из-за морских дронов

Киеву приходится просчитывать сценарии, в которых российские силы начинают охоту на украинские порты не только с воздуха, но и с воды.

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