РИА: жители Херсонской области призвали перенести могилу нациста с мемориала ВОВ

Жители Алешкинского района Херсонской области составили коллективное обращение с требованием убрать могилу украинского националиста и участника так называемой "антитеррористической операции в Донбассе" с местного мемориала воинам Великой Отечественной войны (ВОВ).
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