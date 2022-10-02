Эксперт Лункин предложил создать Российско-Украинский совет церквей

Замдиректора Института Европы Российской академии наук (РАН) Роман Лункин предложил создать Российско-Украинский совет церквей для того, чтобы религиозные общины новых регионов России могли проще пройти через интеграцию в РФ, сообщает РИА "Новости".
Замдиректора Института Европы Российской академии наук (РАН) Роман Лункин предложил создать Российско-Украинский совет церквей для того, чтобы религиозные общины новых регионов России могли проще пройти через интеграцию в РФ, сообщает РИА "Новости".
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