Билл Симмонс: «Тандер» – гребаные животные»

«То, что меня снова и снова поражает в «Оклахоме» – это то, как чертовски сильно они выкладываются, насколько они физически подготовлены и хороши в защите, как они размениваются и насколько стабильно выдают высочайший уровень интенсивности и бескомпромиссности.