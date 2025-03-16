Билл Симмонс: «Тандер» – гребаные животные»

«То, что меня снова и снова поражает в «Оклахоме» – это то, как чертовски сильно они выкладываются, насколько они физически подготовлены и хороши в защите, как они размениваются и насколько стабильно выдают высочайший уровень интенсивности и бескомпромиссности.
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