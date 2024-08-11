Стоимость услуг по обогащению урана подскочила в полтора раза

Поддержку росту цен оказывает запрет на поставку российского ядерного топлива в США. Смогут ли американцы заместить российские поставки обогащенного урана? И что будет делать в этой ситуации «Росатом»? На мировом рынке подорожали услуги по обогащению урана.
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