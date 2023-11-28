В Астрахани почти рядом с обрушившемся домом «горела» оркестрова яма в АДК «Аркадия»

По счастью - это была только легенда очередного учения пожарных. Для очередного учения по ликвидации пожара в крупном закрытом помещении с массовым пребыванием людей региональное управление МЧС выбрало здание Астраханского дворца культуры «Аркадия» (что недалеко от недавно обрушившейся пятиэтажки).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии