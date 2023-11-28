В Астрахани почти рядом с обрушившемся домом «горела» оркестрова яма в АДК «Аркадия»

По счастью - это была только легенда очередного учения пожарных. Для очередного учения по ликвидации пожара в крупном закрытом помещении с массовым пребыванием людей региональное управление МЧС выбрало здание Астраханского дворца культуры «Аркадия» (что недалеко от недавно обрушившейся пятиэтажки).