Россиянин Миранчук выложил фото с кубком Лиги Европы

«Аталанта» в финале еврокубка обыграла «Байер» Игрок сборной России Алексей Миранчук, который сейчас выступает за итальянскую «Аталанту», выложил в своих соцсетях фото после победного матча финала Лиги Европы против немецкого «Байера».
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