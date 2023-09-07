Карагандинских спортсменов поздравили с 30-летием Олимпийского движения в РК

В акимате Карагандинской области чествовали ветеранов и деятелей спорта, тренеров и выдающихся спортсменов, внёсших большой вклад в развитие и становление Олимпийского движения в Казахстане, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
В акимате Карагандинской области чествовали ветеранов и деятелей спорта, тренеров и выдающихся спортсменов, внёсших большой вклад в развитие и становление Олимпийского движения в Казахстане, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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