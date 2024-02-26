Китайский рынок акций A-share: технологии помогают улучшить перспективы акций

Китайский рынок акций A-share демонстрирует более явные признаки достижения дна, в основном благодаря росту технологического сектора, улучшению перспектив прибыльности компаний и постоянным усилиям центральных регулирующих органов по пресечению незаконной деятельности и содействию реформированию рынка капитала, сказали эксперты.
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