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Политика как она есть

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В США озвучили список «черных лебедей» 2025 года

В США озвучили список «черных лебедей» 2025 года

В списке «черных лебедей» — «непредсказуемых и маловероятных» событий, которые могут произойти в 2025 году, оказались такие явления, как масштабная эпидемия и возможное формирование альянса между избранным президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает американское издание Politico.

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