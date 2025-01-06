В США озвучили список «черных лебедей» 2025 года

В списке «черных лебедей» — «непредсказуемых и маловероятных» событий, которые могут произойти в 2025 году, оказались такие явления, как масштабная эпидемия и возможное формирование альянса между избранным президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает американское издание Politico.