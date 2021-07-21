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Смехотерапия
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Соседка уезжала на две недели в отпуск и принесла нам нечто со свисающим до пола брюхом и двумя фонарями глаз.
Юмор из интернета 619
Юмор из интернета 620
Свежие комментарии
Галина Баранова
6
Какая знакомая картина!!!Оказывается не только в нашей поликлинике такое творится!А я-то думала только мы такие РАЗНЕ...
Медицинский квест
Ирина Данилова
2
Ой, какой отличный антидепрессант;)
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Ирина Данилова
1
Замечательная порция шуток для прекрасного настроения;) Спасибо:)
Очередная порция ...
Смехотерапия
Это Россия, детка!
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