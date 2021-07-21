Смехотерапия

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Свежие комментарии

  • Галина Баранова
    Какая знакомая картина!!!Оказывается не только в нашей поликлинике такое творится!А я-то думала только мы такие РАЗНЕ...Медицинский квест
  • Ирина Данилова
    Ой, какой отличный антидепрессант;)Свежие демотиваторы
  • Ирина Данилова
    Замечательная порция шуток для прекрасного настроения;) Спасибо:)Очередная порция ...

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