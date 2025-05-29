К четырем знакам зодиака улыбнется удача: что сулит финансовый гороскоп на неделю Елена ГалицкаяНа текущей неделе для представителей четырёх знаков Зодиака наступает долгожданный момент — финансовая фортуна повернется к ним лицом.
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