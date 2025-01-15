Белый дом рассчитывает на урегулирование конфликта в Газе до ухода Байдена

Global Look Press/Ilia Yefimovich/dpa Администрация действующего президента США Джо Байдена рассчитывает, что соглашение по урегулированию палестино-израильского конфликта и прекращению огня в секторе Газа будет заключено до 20 января, когда истекут полномочия главы Белого дома.