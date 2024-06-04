В Чувашии начата проверка после жалоб на нарушения при проведении ЕГЭ

В Чувашии начата проверка после жалоб на нарушения при проведении Единого государственного экзамена. Родители одного из районов республики пожаловались на слишком тщательный досмотр детей перед экзаменом.
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