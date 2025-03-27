Путепровод под Арзамасом построят к 2026 году

Готовность путепровода на железнодорожном переезде под Арзамасом составляет более 40%. Дорога проходит от рабочего поселка Выездное до железнодорожной станции Арзамас‑1, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.
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