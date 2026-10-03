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«Завидую белой завистью»: Буланова рассказала, пойдет ли на свадьбу Семенович после ссоры

«Завидую белой завистью»: Буланова рассказала, пойдет ли на свадьбу Семенович после ссоры

Причиной разногласий стала песня. Анна Семенович и Татьяна Буланова кадр шоуТатьяна Буланова вновь открыто говорит о своих отношениях с Анной Семенович, и теперь речь идет не только о примирении, но и о готовности приехать на свадьбу подруги, если торжество пройдет в России.

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