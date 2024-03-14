Илон Маск: Dogecoin ’в какой-то момент’ будет использован для покупки Tesla

Руководитель американского автопроизводителя Tesla, Илон Маск, выразил намерение в будущем начать принимать криптовалюту Dogecoin (DOGE) в качестве официальной оплаты за автомобили, производимые его компанией.
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