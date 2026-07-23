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Мирошник: в ЛНР при атаке дрона ВСУ погиб мужчина, его жена ранена

Мирошник: в ЛНР при атаке дрона ВСУ погиб мужчина, его жена ранена

В Кременной (Луганская Народная Республика) украинский дрон атаковал автомобиль семейной пары — мужчина погиб на месте, его жена-инвалид с тяжёлыми осколочными ранениями госпитализирована, сообщил посол МИД России Родион Мирошник.

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