Мирошник: в ЛНР при атаке дрона ВСУ погиб мужчина, его жена ранена

В Кременной (Луганская Народная Республика) украинский дрон атаковал автомобиль семейной пары — мужчина погиб на месте, его жена-инвалид с тяжёлыми осколочными ранениями госпитализирована, сообщил посол МИД России Родион Мирошник.
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