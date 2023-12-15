Школьный друг знает о ссоре Ви: «И правильно, что он порвал с Чонгуком. Ему не нужны такие друзья»

Как известно, Тэхен (Taehyung) из BTS перед отправкой в армию провел целый день со школьными друзьями, за что его поблагодарили АРМИ в социальных сетях, отметив, что парень не забывает тех, с кем ему было приятно общаться до момента получения статуса суперзвезды.