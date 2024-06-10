Механик объяснил, как максимально продлить жизнь АКПП

Авто с АКПП, фото: njcar.ru Как обеспечить долгую жизнь автоматической трансмиссии? Вопрос непростой, но существует несколько простых правил, соблюдение которых поможет избежать преждевременного отказа АКПП и лишних расходов на ремонт.
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