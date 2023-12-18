Страховой ресурс: главврачам разрешили расходовать средства ОМС на аренду жилья

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, одно из положений которого дает медицинским организациям право расходовать остатки от выделенных на программу ОМС средств на разные цели, а не только на оплату лечения.
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