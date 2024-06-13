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Водонаева раскрыла причину постоянных конфликтов с Бузовой

Водонаева раскрыла причину постоянных конфликтов с Бузовой

Скандальный телепроект "Дом-2" подарил путевку в жизнь многим знаменитостям. Настоящую школу жизни под постоянным присмотром видеокамер прошли известная певица Ольга Бузова, популярная телеведущая и блогер Алена Водонаева и другие звезды.

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