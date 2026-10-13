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Русская весна

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Франция задержала российский танкер «теневого флота» в Индийском океане — Reuters

Франция задержала российский танкер «теневого флота» в Индийском океане — Reuters

Франция задержала российский танкер «теневого флота» в Индийском океане, сообщает Reuters. Судно DF Peak, ранее носившее название «Калининград», было остановлено к югу от французского острова Реюньон.

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