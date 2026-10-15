Пассажир авиакомпании Ryanair поднялся с места и спровоцировал драку, когда самолет готовился к посадке, сообщает Daily Mail.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Нидерландах сын...
- Кнайсль: в военны...
- Н Блогерша Погребня...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым