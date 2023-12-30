ФШР не будет оспаривать наказание Непомнящего и Дубова на ЧМ по блицу

Об этом заявил президент Федерация шахмат России Андрей Филатов. «Мы всегда придерживаемся положения и регламента турнира, а решения главного судьи и апелляционного комитета уважаем и считаем финальными», — сказал Филатов в интервью ТАСС.
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