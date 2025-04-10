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Царьград

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Роспотребнадзор рассказал, вернут ли масочный режим в Новосибирске

Роспотребнадзор рассказал, вернут ли масочный режим в Новосибирске

В этом сезоне на территории Новосибирской области преобладает грипп типа В.В территориальном управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщили, что в регионе не планируется введение масочного режима из-за ОРВИ и гриппа.

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