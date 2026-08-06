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Почти 20 лет вместе, брак в больнице и суды за миллиард: как сейчас живет вдова Александра Градского

Почти 20 лет вместе, брак в больнице и суды за миллиард: как сейчас живет вдова Александра Градского

Союз Марины Коташенко и Александра Градского длился почти два десятилетия, но официальный брак они заключили лишь в больничной палате, незадолго до ухода музыканта из жизни.

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