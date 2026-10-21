Россия по гуманитарным соображениям освободила отбывавшего срок в колонии общего режима 74-летнего американского наёмника Стивена Хаббарда.
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