С корабля на бал: каково значение ВМФ РФ в противостоянии блоку НАТО

С 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей Минобороны РФ проводит крупнейшие стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» ВМФ РФ и ВКС РФ при участии партнеров из КНР.