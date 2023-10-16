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«При нынешних санкциях шансов поехать на Олимпиаду у россиян нет»

«При нынешних санкциях шансов поехать на Олимпиаду у россиян нет»

Условиям МОК для допуска к Играм-2024 могут соответствовать лишь единицы российских спортсменов и таких, скорее всего, нет вообще, считает олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова.

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