Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 088 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Зеленский марионетка и самозванец,он ничего не решает!Орбан рассказал П...
  • Eduard
    НАТО не ресторан,что бы туда торопится,а верить в их язащиту" просто смешно.Честным людям боятся нечего!Медведев назвал С...
  • лина любимцева
    ПОЧЕМУ ПЬЯНЫХ ДОПУСКАЮТ В САМОЛЕТЫ?!!  Высаживать, и все. Без возмещения стоимости билета.Певица Савичева р...

Кончаловский допустил ликвидацию Российского оскаровского комитета

Кончаловский допустил ликвидацию Российского оскаровского комитета

Российский оскаровский комитет, скорее всего, закончит свое существование. Такое заявление сделал режиссер, обладатель двух «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля Андрей Кончаловский в беседе с ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх