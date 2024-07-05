Кончаловский допустил ликвидацию Российского оскаровского комитета

Российский оскаровский комитет, скорее всего, закончит свое существование. Такое заявление сделал режиссер, обладатель двух «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля Андрей Кончаловский в беседе с ТАСС.
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