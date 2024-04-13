По Украине знатно прилетало

Лариса Фомичева

Был я в Харькове ещё в советское время.Там даже и метро есть,и шикарнейший рынок.Вот помню,покупал там яблоки.Представьте себе-2 яблока на 1 кг.Огромнейшие и вкуснейшие!!!Как это таки всё печально...словами и не высказать.Ну,как говорится-се ля ви.