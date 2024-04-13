Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Виктор Шилин
    Вот как дёргать Российского медведя за усы. Как дёрнул, так и обосрался.По Украине знатно...
  • Геннадий Ермаков
    Статьи "Карта боевых действий" очень нужные статьи. По ним можно составить ясное представление о положении дел на фро...Российские войска...
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    Да не народ плохой, а определённая категория людей... В России всегда "дерьма" хватало... Одни "поуехавшие", на их ме..."Государство вам ...

По Украине знатно прилетало

По Украине знатно прилетало

Прилетало по всей территории: от Харькова и до Львова никто не остался обижен вниманием от МО России.

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Комментарии
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Михалыч К
Хорошие новости, просто Прелесть 👍
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10 час.
Лариса Фомичева
Был я в Харькове ещё в советское время.Там даже и метро есть,и шикарнейший рынок.Вот помню,покупал там яблоки.Представьте себе-2 яблока на 1 кг.Огромнейшие и вкуснейшие!!!Как это таки всё печально...словами и не высказать.Ну,как говорится-се ля ви.
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9 час.
Виктор Шилин
Вот как дёргать Российского медведя за усы. Как дёрнул, так и обосрался.
Ответить
9 мин.

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