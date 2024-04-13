Прилетало по всей территории: от Харькова и до Львова никто не остался обижен вниманием от МО России.
По Украине знатно прилетало
Комментарии
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Михалыч К
Хорошие новости, просто Прелесть 👍
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10 час.
Лариса Фомичева
Был я в Харькове ещё в советское время.Там даже и метро есть,и шикарнейший рынок.Вот помню,покупал там яблоки.Представьте себе-2 яблока на 1 кг.Огромнейшие и вкуснейшие!!!Как это таки всё печально...словами и не высказать.Ну,как говорится-се ля ви.
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9 час.
Виктор Шилин
Вот как дёргать Российского медведя за усы. Как дёрнул, так и обосрался.
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9 мин.
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