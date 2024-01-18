Медвежий угол
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Медвежий угол

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В «Единой России» заявили, кто плохо говорит о мигрантах, тот враг, а все проблемы с ними – выдуманы

В «Единой России» заявили, кто плохо говорит о мигрантах, тот враг, а все проблемы с ними – выдуманы

Перевод стрелок с мигрантов на россиян не стал неожиданностью, что сделал известный депутат из «Единой России» Олег Матвейчев, о чём мы расскажем ниже.

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Комментарии
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ЛТ
Лена Тишина
Накачка страны мигрантами...это то что нужно свихнувшимся штатам Америки и сраилю. И они будут накачивать до тех пор, пока народ не взорвётся сам, как бы правительство не сдерживала его. А все эти ,,местные больше нарушают&amp;quot; и есть на службе свихнувшихся штатов и сраиля. Да. И здесь Россия поставлена в положение цуг цванг. Не примешь, все эти махмуды окажутся в антироссийских формированиях, усиляющих свихнувшихся. Ну а примешь...результат видим. По сути тот же, но более скрытный и возможно есть единицы нормальных, не входящих в боевые ячейки диаспор и ,, землячеств&quot;.
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50 мин.
Татьянка Яцук
Ага- сделайте русских, россиян врагами, пересажайте, во тогда лафа будет- всех таджиков и узбеков можно полностью тогда в Россию перевезти- только Россия ли это будет- иманат, или ещё какое исламистское образование?...
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35 мин.
С
Серега
Едросня-давно не в почëте у народа!!!
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21 мин.

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