В «Единой России» заявили, кто плохо говорит о мигрантах, тот враг, а все проблемы с ними – выдуманы

ЛТ

Лена Тишина

Накачка страны мигрантами...это то что нужно свихнувшимся штатам Америки и сраилю. И они будут накачивать до тех пор, пока народ не взорвётся сам, как бы правительство не сдерживала его. А все эти ,,местные больше нарушают&quot; и есть на службе свихнувшихся штатов и сраиля. Да. И здесь Россия поставлена в положение цуг цванг. Не примешь, все эти махмуды окажутся в антироссийских формированиях, усиляющих свихнувшихся. Ну а примешь...результат видим. По сути тот же, но более скрытный и возможно есть единицы нормальных, не входящих в боевые ячейки диаспор и ,, землячеств".