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Небензя заставил посла США зачитывать свой доклад, глядя на спины членов Совета ООН: Америке устроили полный бойкот

Небензя заставил посла США зачитывать свой доклад, глядя на спины членов Совета ООН: Америке устроили полный бойкот

После отказа Совбеза ООН принимать российский проект резолюции о немедленном прекращении огня в зоне столкновения Израиля и Палестины постпред РФ в ООН Василий Небензя не стал молчать и принялся публично отчитывать представителей так называемых стран коллективного Запада, поскольку именно их голоса поставили крест на спасении страдающего населения Газы.

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Комментарии
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А Кудасов
А снимок то сделан в сторону дальних рядов. Жаль не такого же рядов ближе к трибуне. Было бы понятнее и объективнее.
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38 мин.
ВС
Вадим Скоробогатов
Что-то эта дама не очень-то женственна...
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18 мин.

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