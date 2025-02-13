МИД России: США может размесить в Дании ядерное оружие

Данное развитие событий может спровоцировать рост напряженности как в Балтийском регионе.Артем Студенников, возглавляющий первый европейский департамент МИД России, сообщил РИА Новости о возможных последствиях соглашения между США и Данией, которое может привести к размещению ядерного арсенала в королевстве.