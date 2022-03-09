Мбаппе вышел на 3-е место по голам в ЛЧ среди французов. До Анри 18 мячей, до Бензема – 43

Килиан Мбаппе вышел на 3-е место среди французов по голам в Лиге чемпионов. Гол «Реалу» в ответном матче 1/8 финала турнира стал для форварда «ПСЖ» 33-м.

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