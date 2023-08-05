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Предательство: О новых гражданах России

Предательство: О новых гражданах России

Россия душа щедрая. Дарит себя всем без разбора. Разве нет? Для того, чтобы заслужить гражданство в Израиле надо быть еврееем, причём доказать это.

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Комментарии
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Кредо Маг
Ну, так надо сообщить куда следует. Откуда ж узнает Россия, что помогли именно предателям. Это наша страна, промолчать - поступок наравне с этими предателями.
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2 час.
В К
Забить ей в сраку настоящий бублик, и выкинуть из страны!
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1 час.
Татьяна Ускова
бешенцы!
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41 мин.

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