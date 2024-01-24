В карельский город ведет не дорога, а стиральная доска

Участок дороги на Суоярви пассажиры и водители прозвали кишкотряской В соцсети Виктория Куряшова опубликовала видео, на котором запечатлен непростой процесс передвижения автомобиля по дороге-трясучке, когда автомобиль трясет нещадно.
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