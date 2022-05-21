Микромаркеты федеральной торговой сети захватывают офисы Петербурга

Этой весной в городе на Неве открылось почти три десятка магазинов с основой на доверие. Федеральный ретейлер «ВкусВилл» эффективно поработал в Северной столице весной 2022 года — в этот период торговая сеть запустила в городе 29 микромаркетов.
Этой весной в городе на Неве открылось почти три десятка магазинов с основой на доверие. Федеральный ретейлер «ВкусВилл» эффективно поработал в Северной столице весной 2022 года — в этот период торговая сеть запустила в городе 29 микромаркетов.
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