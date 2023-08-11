Посадка «Луны-25» может состояться уже в августе

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал о планах на счет Луны. По словам Юрия Борисова, посадка автоматической межпланетной станции «Луна-25» на спутник Земли может состояться 21 августа, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Интерфакс».