Президент США Трамп уже не выпустит из-под контроля дело, которое намерены начать в Белом доме, — речь идет о расследовании коррупционных схем по расхищению средств американского бюджета, которые направлялись на поддержку киевского режима.
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